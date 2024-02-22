Conference League
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0 - 3مجم 2 - 6
ن م
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فريدريك جولبراندسن 2', 67'Eirik Hestad 20'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

ليجيا فارسزاوا v مولديالنتائج والإحصائيات,