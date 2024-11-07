Conference League
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4 - 0
ن م
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Luquinhas 10', 55'M. Gual 51' (جزاء), 59'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

ليجيا فارسزاوا v دينامو مينسكالنتائج والإحصائيات,