دوري المؤتمر الأوروبي
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0 - 3
انتهت
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T. George 49'نوني مادويكي 57', 74'
(½ 0-0) (انتهت 0-3)

ليجيا فارسزاوا ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,