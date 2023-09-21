Conference League
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3 - 2
ن م
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باول وزوليك 3'Ernest Muci 26', 51'
Jhon Duran 6'لوكاس ديجني 38'
(ش١ 2-2) (ن م 3-2)

ليجيا فارسزاوا v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,