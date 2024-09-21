الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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P. Dorgu 32'N. Krstovic 59'
P. Almqvist 90' + 3'A. Hainaut 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

ليتشي v بارماالنتائج والإحصائيات,