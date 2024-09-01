الدوري الفرنسي
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3 - 1
ن م
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E. Owusu 23' (هدف عكسي)R. Ndiaye 52'عبد الله توري 90' + 8' (جزاء)
G. Perrin 17'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

لو هافر v أوكسيرالنتائج والإحصائيات,