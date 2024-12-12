Conference League
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1 - 3
ن م
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مارين توماسوف 45'
M. Guiu 14', 19'R. Veiga 40'
(ش١ 1-3) (ن م 1-3)

لوكوموتيف آستانا v تشلسيالنتائج والإحصائيات,