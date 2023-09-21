Conference League
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4 - 0
ن م
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Ivan Yordanov 46'Jakub Piotrowski 50', 63'Rwan Cruz 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 4-0)

لودوجوريتس رازجراد v ترنافاالنتائج والإحصائيات,