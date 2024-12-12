الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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إفايلو شوشيف 60'K. Duah 63'
R. van Bommel 13'S. Maikuma 19'
(ش١ 0-2) (ن م 2-2)

لودوجوريتس رازجراد v أي زد ألكمارالنتائج والإحصائيات,