دوري المؤتمر الأوروبي
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5 - 4المجموع 5 - 5ضربة جزاء 1 - 3
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محمد بالحاج محمود 21'جورج كوتسياس 42', 80'دانييل دوس سانتوس 44'عصمان دومبيا 118'
S. Seslar 40'تمار سفيتلن 68'A. Kucys 90' + 5' (ضربة جزاء)خوانخو نييتو 97'
(½ 3-1) (انتهت 4-3) (انتهت 5-4)

لوجانو ضد NK Celjeالنتائج والإحصائيات,