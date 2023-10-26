Conference League
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1 - 3
ن م
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Shkelqim Vladi 74'
إيدير ألفاريز 15'Andreas Skov Olsen 50'Hans Vanaken 87'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

لوجانو v كلوب بروجالنتائج والإحصائيات,