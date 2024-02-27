كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 6
ن م
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جوردان كلارك 45', 52'
إرلينج هالاند 3', 18', 40', 55', 58'ماتيو كوفاسيتش 72'
(ش١ 1-3) (ن م 2-6)

لوتون تاون v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,