دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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بنيامين سيسكو 51'إميل فورسبيرغ 56'
Ebrima Colley 53'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

لايبزيج v يونج بويزالنتائج والإحصائيات,