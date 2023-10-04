دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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لويس أوبيندا 48'
فيل فودين 25'جوليان ألفاريز 84'جيريمي دوكو 90' + 2'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

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