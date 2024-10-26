الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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W. Orban 47'L. Geertruida 58'لويس أوبيندا 79'
R. Doan 15'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

لايبزيج v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,