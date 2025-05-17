الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 3
انتهت
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تشافي سيمونز 8'ريدل باكو 44'
دينيز أونداف 23'نيك ولتيماد 57'إرميدين ديميروفيتش 78'
(½ 2-1) (انتهت 2-3)

لايبزيج ضد شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,