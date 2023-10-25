دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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David Raum 12'تشافي سيمونز 59'داني أولمو 84'
Marko Stamenic 70'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

لايبزيج v النجم الأحمر بلغرادالنتائج والإحصائيات,