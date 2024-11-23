الدوري الفرنسي
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1 - 3
ن م
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A. Fulgini 80'
فالنتين رونجيه 49'L. Henrique 57'بييري هوبيرج 89'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

لانس v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,