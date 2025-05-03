الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 3
انتهت
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ساندرو راميريز 45' + 2' (ضربة جزاء)أوليفر ماكبيرني 83'
هوجو دورو 22', 58'أليكس سواريز 75' (هدف عكسي)
(½ 1-1) (انتهت 2-3)

لاس بالماس ضد فالنسياالنتائج والإحصائيات,