الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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V. Castellanos 62'B. Dia 66'
S. Pavlovic 8'رافائيل لياو 72'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

لاتسيو v ميلانالنتائج والإحصائيات,