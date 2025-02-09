الدوري الإيطالي
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5 - 1
ن م
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A. Marusic 31'بيدرو رودريجيز 57', 77'V. Castellanos 63'F. Dele-Bashiru 88'
S. Sensi 86' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 5-1)

لاتسيو v مونزاالنتائج والإحصائيات,