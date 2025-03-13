الدوري الأوروبي
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1 - 1المجموع 3 - 2
انتهت
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أليسيو رومانيولي 77'
بافيل سولك 52'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

لاتسيو ضد بلزينالنتائج والإحصائيات,