كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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B. Hobson 44'
J. Earl 45' + 1'S. Rooney 46'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

كيديرمينستر v فليتوودالنتائج والإحصائيات,