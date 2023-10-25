دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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ياكوب يانتشر 7'
Rungrath Poomchantuek 45' + 4'Willen 52' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

كيتشي v بانكوك يونايتدالنتائج والإحصائيات,