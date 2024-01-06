كأس الاتحاد الإنجليزي
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6 - 2
ن م
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J. Latibeaudiere 8'B. Sheaf 11'K. Palmer 17'C. O'Hare 50' (جزاء)مات غودين 84', 88'
M. Harris 10'T. Goodrham 79'
(ش١ 3-1) (ن م 6-2)

كوفينتري سيتي v أوكسفورد يونايتدالنتائج والإحصائيات,