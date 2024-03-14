Conference League
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3 - 0مجم 4 - 2
ن م
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Andreas Skov Olsen 45' + 1', 48'Michal Skoras 70'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

كلوب بروج v مولديالنتائج والإحصائيات,