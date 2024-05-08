Conference League
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1 - 1مجم 3 - 4
ن م
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Hans Vanaken 20'
Lucas Beltran 85' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

كلوب بروج v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,