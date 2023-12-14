Conference League
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3 - 1
ن م
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Antonio Nusa 26'Thiago Rodrigues 58'Brandon Mechele 89'
Amahl Pellegrino 57' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

كلوب بروج v بودو / جليمتالنتائج والإحصائيات,