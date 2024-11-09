الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 2
ن م
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E. Smith Rowe 45' + 2'H. Wilson 83'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

كريستال بالاس v فولهامالنتائج والإحصائيات,