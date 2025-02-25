الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 1
ن م
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I. Sarr 29', 71'جان فيليب ماتيتا 59'E. Nketiah 90' + 1'
مورجان روجرز 52'
(ش١ 1-0) (ن م 4-1)

كريستال بالاس v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,