كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 4
ن م
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J. Roles 10'T. Showunmi 13'J. Kelly 82'
P. O'Connor 19'J. Makama 39'E. Ring 47'J. Moylan 48'
(ش١ 2-2) (ن م 3-4)

كراولي تاون v لينكولن سيتيالنتائج والإحصائيات,