دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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Daizo Horikoshi 39'
Yuhi Murakami 26'Yan 87'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

كايا v يوكوهاما مارينوسالنتائج والإحصائيات,