دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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Jarvey Gayoso 79'
Moises Lima 63' (جزاء)Matheus Pato 71'Cryzan 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

كايا v شاندونج تايشانالنتائج والإحصائيات,