دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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سيموني روتا 53'
Seung-Ho Park 12'Woo-Jin Choi 25'Do-Hyuk Kim 90' + 4' (جزاء)
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

كايا v إنشيون يونايتدالنتائج والإحصائيات,