دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 4مجم 5 - 6
ن م
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Sota Miura 30'Erison 59'
Cryzan 8', 73'Zhunyi Gao 25'Jadson 90' + 7'
(ش١ 1-2) (ن م 2-4)

كاواساكي فرونتالي v شاندونج تايشانالنتائج والإحصائيات,