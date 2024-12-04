دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 0
ن م
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Marcinho 3'Y. Yamamoto 41'Jesiel 65'S. Yamada 90'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

كاواساكي فرونتالي v شاندونج تايشانالنتائج والإحصائيات,