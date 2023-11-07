دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 2
ن م
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Yasuto Wakizaka 16' (جزاء), 40' (جزاء)Kazuya Yamamura 68'Taisei Miyashiro 90' + 8'
سونغكراسين تشاناثيب 33', 41'
(ش١ 2-2) (ن م 4-2)

كاواساكي فرونتالي v بانكوك جلاس باثوم يونايتدالنتائج والإحصائيات,