دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
Erison 4'Marcinho 21'Y. Wakizaka 98'
P. Otavio 9'Claudinho 71'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2) (و إ 3-2)

كاواساكي فرونتالي v السدالنتائج والإحصائيات,