الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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R. Piccoli 55'
ماتيا زاكانيي 41'V. Castellanos 64'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

كالياري v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,