الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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R. Piccoli 7'
روبن جوسينس 36'L. Beltran 48'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

كالياري v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,