الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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A. Vogliacco 57' (هدف عكسي)F. Coman 70'
G. Leoni 78'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

كالياري v بارماالنتائج والإحصائيات,