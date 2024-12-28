الدوري الإيطالي
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0 - 3
ن م
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أليساندرو باستوني 53'L. Martinez 71'هاكان تشالهان أوغلو 78' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

كالياري v إنترالنتائج والإحصائيات,