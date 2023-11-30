Conference League
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1 - 2
ن م
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Mads Boe Mikkelsen 17'
يوراي كوتسكا 24', 62'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

كالكسفيك v سلوفان براتيسلافاالنتائج والإحصائيات,