كأس ملك إسبانيا
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
Israel Suero 40'Sebastian Groenning 49'
Alexandre Zurawski 56'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

كاستيلون v ريال أوفييدوالنتائج والإحصائيات,