دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 2المجموع 4 - 3
انتهت
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رولاندو ماندراغورا 37'مويس كين 67'
ألجوسا ماتكو 54'K. Nemanic 65'
(½ 1-0) (انتهت 2-2)

فيورنتينا ضد NK Celjeالنتائج والإحصائيات,