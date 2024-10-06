الدوري الإيطالي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
ياسين عدلي 35'A. Gudmundsson 73'
C. Pulisic 60'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

فيورنتينا v ميلانالنتائج والإحصائيات,