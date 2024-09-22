الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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A. Gudmundsson 49' (جزاء), 90' (جزاء)
M. Gila 41'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

فيورنتينا v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,