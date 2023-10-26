Conference League
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6 - 0
ن م
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Lucas Beltran 6', 10'Jonathan Ikone 29'Riccardo Sottil 65'Lucas Martinez Quarta 73'Maxime Lopez 83'
(ش١ 3-0) (ن م 6-0)

فيورنتينا v كوكاريكيالنتائج والإحصائيات,