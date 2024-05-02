Conference League
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3 - 2
ن م
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Riccardo Sottil 5'أندريا بيلوتي 37'M'Bala Nzola 90' + 1'
Hans Vanaken 17' (جزاء)Thiago Rodrigues 63'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

فيورنتينا v كلوب بروجالنتائج والإحصائيات,