Conference League
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
Antonin Barak 66'Jonathan Ikone 90' + 3'
Barnabas Varga 25'Ibrahim Cisse 50'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

فيورنتينا v فيرنسفاروشالنتائج والإحصائيات,